Sonniges Herbstwetter für Berlin und Brandenburg erwartet

Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Viel Sonnenschein und wenige Wolken werden in Berlin und Brandenburg am Mittwoch erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte, beginnt der Vormittag mit einigen Wolken, die sich gegen Mittag auflösen. Im Süden Brandenburgs tritt am Morgen noch leichter Frost bei Minusgraden auf. Im Verlauf des Tages kommt die Sonne heraus und es bleibt bis zum Abend wolkenlos bei Höchsttemperaturen zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht auf Donnerstag kühlt es kräftig ab – Temperaturen zwischen einem und sechs Grad werden laut Vorhersage des DWD erwartet. Gebietsweise kann es zu leichtem Frost kommen.