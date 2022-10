Flohmarkt: Die Komödie am Kudamm räumt auf

Die Komödie am Kurfürstendamm verlässt Ende des Jahres das Schiller Theater. Deshalb muss sie noch einmal aufräumen und veranstaltet am 15. Oktober einen Herbst-Flohmarkt.

Martin Woelffer und sein Team ziehen Ende 2022 aus dem Schiller Theater aus. Deswegen ist die Crew schon seit einiger Zeit dabei, aufzuräumen.

Liebgewonnene Dinge

Die Komische Oper wird wegen der dort anstehenden Sanierungsarbeiten in die Bismarckstraße ziehen.

Da der Neubau der Komödie am Kurfürstendamm noch nicht fertiggestellt ist, zieht die Bühne für eine Übergangszeit in das Theater am Potsdamer Platz.

Deshalb muss sich die Komödie von einigen liebgewonnenen Dingen trennen. Bereits im Sommer fand deswegen vor dem Theater ein Flohmarkt statt.

„Der Erfolg war überwältigend“, schwärmt Martin Woelffer. „Wir haben einen fünfstelligen Betrag eingenommen.“

Unzählige Kleiderständer

Beim Herbst-Flohmarkt am 15. Oktober, von 12 bis 17 Uhr, gibt es wieder Kostüme, Requisiten und Kleinmöbel, aber auch Schuhe und Hüte. Viele der Theaterstühle aus der alten Komödie sind bereits verkauft, aber ein Restbestand ist noch zu haben.

Die Leiterin der Kostümabteilung war unglaublich fleißig. Unzählige Kleiderständer mit Jacken, Kleidern, Röcken und Hemden hat sie aus dem Fundus für den Flohmarkt aussortiert – beispielsweise aus den Inszenierungen „Ernst und seine tiefere Bedeutung“ sowie „Der eiserne Gustav“.

Hinzu kommen diesmal Hüte, Tücher und Schuhe. Außerdem werden Kleinmöbel, Geschirr, Glaswaren, Deko-Gegenstände und Nippes verkauft.

Der Gastronom wirft den Grill an und für diejenigen Besucher, die es lieber süß mögen, gibt es Kuchen.

Wer Lust hat, kann sich abends die Vorstellung von „Münchhausen“ anschauen und zusammen mit Münchhausen und Freud auf den Mond fliegen.

Karten hierfür können telefonisch unter 030/88 59 11 88 oder online unter gekauft werden.

Quelle: Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater