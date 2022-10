EDGE: Berlins neuer Blickfang feiert Richtfest

Projektentwickler Edge feierte heute Richtfest für EDGE East Side Berlin. Nach nur 20 Monaten ist der Hochbau des rund 140 Meter hohen Büroturms abgeschlossen.

Bis Ende 2023 entsteht an der Warschauer Straße das rund 140 Meter hohe Bürogebäude in innovativer und offener Architektur. Es ist damit bis auf weiteres der höchste Geschossbau in der deutschen Hauptstadt.

-Anzeige-

Neue Amazon-Zentrale

Das von den dänischen Architekten Bjarke Ingels Group entworfene Hochhaus hat insgesamt 37 Etagen, die sich über eine Gesamtfläche von circa 80.500 Quadratmeter erstrecken, mit einer Nutzfläche von ca. 65.000 Quadratmeter.

Lesen Sie bitte auch Berlin-Friedrichshain: Protest gegen Amazon-Tower

In dem Gebäude wird Amazon mit mehr als 3.400 Mitarbeitern seine Berliner Zentrale einrichten.

Andreas Geisel, Berlins Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, sagt: „Das Edge East Side entsteht an einem Ort, der das boomende und quirlige Berlin wie kaum ein anderer in der Stadt symbolisiert. Mit seinen 140 Metern Höhe wird es die Skyline an der Spree zwischen Kreuzberg und Friedrichshain prägen und Strahlkraft für die gesamte Stadt entwickeln.“

Offene Architektur

Er sei sehr froh, dass sich das Haus auch für Besucherinnen und Besucher öffnen wird. Dort, wo jetzt noch Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter hoch über der Stadt arbeiten, erwartet die Besucher bald auf einer öffentlichen Dachterrasse ein einzigartiger Ausblick auf Berlin.

Die innovative und offene Architektur verbindet zeitgenössische, urbane Anforderungen mit natürlichen Elementen, schafft luftige Räume, die Energie spenden und Besucher zum Betreten einladen.

Quelle: Edge Berlin