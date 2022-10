Berliner Volksbühne sagt Premiere mit Sophie Rois ab

Berlin (dpa) – Die Berliner Volksbühne nimmt kurzfristig eine geplante Inszenierung vom Spielplan. «Aufgrund von Krankheitsfällen im Ensemble und in der Crew muss die als erste Episode in den Prater Studios am Rosa-Luxemburg-Platz geplante Inszenierung „Passagen-Werk“ von Max Linz leider ersatzlos ausfallen», teilte eine Theatersprecherin am Mittwochabend mit. «Im laufenden Repertoire ist die Fertigstellung und Verschiebung der Aufführung auf der Hinterbühne dispositionell nicht möglich.» Die Uraufführung war eigentlich für diesen Donnerstag geplant. Er wäre der erste Auftritt von Schauspielerin Sophie Rois zurück an der Volksbühne gewesen. Die 61-Jährige gehört seit Saisonbeginn wieder zum Ensemble. Auch weitere geplante Vorstellungen im Oktober und November sind gestrichen. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden.