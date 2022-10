2021 mehr Proben zur Afrikanischen Schweinepest im LLBB

Berlin (dpa/bb) – Rund zwei Jahre nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg ist die Tierseuche weiterhin großer Bestandteil der Arbeit des Landeslabors Berlin-Brandenburg (LLBB). Nachdem die Tierseuche im September 2020 über die Oder nach Brandenburg gekommen sei, arbeite die Tierseuchendiagnostik im Dauerkrisenmodus, teilte der Direktor des Labors am Mittwoch bei der Veröffentlichung des Jahresberichtes 2021 in Berlin mit.

Bei der Anzahl der untersuchten Proben von Haus- und Wildschweinen habe es seitdem einen starken Anstieg auf 52.000 Proben im Jahr 2021 gegeben, heißt es in dem Bericht. 2020 waren es demnach noch unter

30.000 Proben. Insgesamt wurden in der Tierseuchendiagnostik rund

655.000 Proben analysiert.

Doch nicht nur Tierseuchen beschäftigten 2021 das LLBB. Auch die Corona-Pandemie prägte dessen Arbeit weiter. Rund 73.000 Proben mit Bezug zur Pandemie seien im vergangenen Jahr bearbeitet worden, bei etwas mehr als der Hälfte wurde das LLBB von externen Partnern unterstützt.

Das LLBB ist aber nicht nur mit Krisenfällen beschäftigt – auch Lebensmittel, Arznei, Umweltproben und Kosmetik werden dort untersucht. 2021 waren das zum Beispiel etwa 25.500 Lebensmittelproben, circa 2600 Proben von Bedarfsgegenständen und Kosmetika sowie etwa 700 Proben Arzneimittel und Medizinprodukte.