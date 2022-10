An diesem Dienstag um 9 Uhr haben die Leitungsbauarbeiten auf der Straße „Am Steinberg“ in Weißensee begonnen. Die Straße ist in Abschnitten gesperrt.

Wegen Leitungsbauarbeiten ist die Straße „Am Steinberg" Richtung Heinersdorf ab sofort bis Anfang November zwischen Prenzlauer Promenade und Tino-Schwierzina-Straße gesperrt. Auch der Fuß- und Radverkehr ist betroffen. Das twitterte die Verkehrsinformationszentrale Berlin am heutigen Morgen. Text: red