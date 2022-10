Sowjetstern von Ehrenmal abgebrochen

Werder/Havel (dpa/bb) – Ein sowjetisches Ehrenmal ist in der Stadt Werder an der Havel beschädigt worden. Unbekannte brachen den Sowjetstern samt Sockel ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie versuchten auch, die Steintafel des Denkmals im Kreis Potsdam-Mittelmark mit den Namensinschriften der gefallenen Soldaten zu beschädigen. Pflanzen wurden aus ihren Kübeln gerissen und ein Wasserhahn neben dem Ehrenmal zerstört. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Mitarbeiter der Stadt hatten die Zerstörung entdeckt. Die Kriminalpolizei sucht nach den Tätern. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kommt es immer wieder zu Schmierereien und Beschädigungen an sowjetischen Denkmälern oder Kriegsgräberstätten.