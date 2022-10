Respekt statt Shitstorm

Tipps für eine bessere digitale Diskussionskultur.

Auf der einen Seite Rednerpult, Redezeit, schlagfertige Argumente, aber auch mal heftiges Anschreien mit Beleidigungen. Auf der anderen Seite Hashtags, Likes, Dislikes, verbale Auswüchse bis hin zum Shitstorm: Die digitale Debatte unterscheidet sich entscheidend von der analogen Diskussion. Im digitalen Raum nehmen unfaire, emotional geführte Debatten immer mehr zu, Cybermobbing und Hasskommentare kennen viele junge Menschen aus eigener Erfahrung.

Potenziale und Risiken von Netzdebatten

Netzdebatten bieten grundsätzlich gute Möglichkeiten zum fairen Austausch von Argumenten. Denn sie finden weltweit vernetzt, zeitlich unbegrenzt in Bild, Video, Ton und Text sowie in offenen wie geschlossenen Nutzergruppen statt. Hier liegen aber auch die Risiken: Netzdebatten laufen häufig anonymisiert ab, Beleidigungen und verbale Auswüchse können so schnell verbreitet werden und daraus können sich oft Shitstorms mit grenzenlosen und unkontrollierbaren Ausmaßen entwickeln.

Doch wie können Diskussionen im Netz fair geführt werden? Wie können gerade junge Menschen, die alltäglich in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und verbalen Diskussionen begegnen, für ein respektvolles Miteinander im Netz sensibilisiert werden?

Bildungsinitiative setzt sich für faire Debattenkultur ein

Auch im Netz lebt eine demokratische Debattenkultur von gegenseitigem Respekt. Mit der digitalen Diskussionskultur beschäftigt sich etwa Teachtoday, die Bildungsinitiative der Deutschen Telekom zur Förderung der sicheren und kompetenten Mediennutzung für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren.

Themendossier entwickelt

Speziell zum Thema Netzdebatten wurde ein Themendossier entwickelt, das für Interessierte unter www.teachtoday.de zu finden ist. Neben Hintergrundinfos, Videobeiträgen, einem Online-Workshop und einer Projektidee gibt es auf dem Portal hilfreiche Tipps und Regeln zum Diskutieren im Netz. Einige wichtige Tipps und Regeln sind etwa:

Respektvoll bleiben: Verbale Beleidigungen und respektlose Wortäußerungen sind für eine konstruktive Diskussion nicht angebracht.

Perspektive wechseln: Ein Perspektivwechsel eröffnet mitunter eine neue Sichtweise auf das Thema und ist förderlich für ein besseres Verständnis.

Sich einmischen: Bei Beleidigungen sollte nicht weggeschaut werden. Wenn sich alle sagen „Die anderen werden schon eingreifen“, wird niemand etwas tun.

Haltung zeigen: Hierbei geht es um eine generell positive und wertschätzende Sprache. So kann man sich überall im Netz selbstbestimmt und proaktiv in die Diskussion einbringen.

Hasskommentare melden: Diese können direkt beim Plattformanbieter gemeldet werden. Eine weitere Option ist, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Quelle: djd