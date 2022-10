Auto rollt in Oranienburg in Havel-Oder-Kanal

Oranienburg/Neuruppin (dpa/bb) – Ein Auto ist in dem zu Oranienburg gehörenden Malz (Oberhavel) in den Havel-Oder-Kanal gerollt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Neuruppin am Dienstag mitteilte. Ein 79-Jähriger hatte demnach am Montagnachmittag sein Auto am Ufer geparkt, ohne es offensichtlich ausreichend zu sichern. Der Wagen rollte ins Wasser und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Verkehr auf der Wasserstraße konnte am Abend wieder freigegeben werden. Beamte der Wasserschutzpolizei entnahmen Wasserproben. Gegen den 79-Jährigen wird wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung ermittelt.