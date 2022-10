40.000 Euro Strafe gegen Union nach Pyros beim Braga-Spiel

Berlin (dpa) – Dem 1. FC Union Berlin kommt das Verhalten seiner Fans im Gruppenspiel der Europa League beim SC Braga teuer zu stehen. Beim 0:1 am 15. September war Pyrotechnik im Block der Gäste-Anhänger gezündet worden. Für die Vorfälle im Estadio Municipal müssen die Eisernen 40.500 Euro Strafe zahlen. Das geht aus den Urteilen vom 28. September hervor, die die UEFA am Dienstag veröffentlichte. Weitere 12.000 Euro Strafe wurden für Union für das Blockieren öffentlicher Durchgänge fällig, so geschehen im Heimspiel (0:1) gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien eine Woche vor dem Spiel in Braga.

Noch offen ist, welche Strafe die Unioner für die Ausschreitungen beim Spiel am Donnerstag vergangener Woche auswärts gegen Malmö FF bekommen. Die Partie war sogar unterbrochen worden, nachdem Pyros und Feuerwerkskörper gezündet und in den Innenraum geworden worden waren.