Zusammenstoß an Kreuzung: Zwei Personen schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) – Beim Zusammenstoß von drei Fahrzeugen auf einer Kreuzung in Berlin-Schmargendorf sind fünf Personen verletzt worden, darunter zwei Frauen schwer. Ein 61 Jahre alter Mann fuhr mit seiner 59-jährigen Beifahrerin am Sonntagmittag auf der Berkaer Straße in Richtung Hohenzollerndamm, als er mit dem Auto eines 56-Jährigen und dessen 84-jähriger Beifahrerin zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 56 Jahre alte Mann mit seinem Wagen auf dem Hohenzollerndamm in Richtung Rheinbabenallee unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 56-Jährigen gegen das Auto eines 25 Jahre alten Mannes geschleudert. Die drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Beifahrerinnen mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ampel soll aufgrund einer Gedenkveranstaltung zum Zeitpunkt des Unfalles nicht in Betrieb gewesen sein, teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Die Beamten ermitteln zum genauen Unfallgeschehen.