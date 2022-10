Sportdirektor Himar Ojeda lobt die Reife von Alba Berlin

Oldenburg (dpa) – Es war nicht die große offensive Gala wie gegen Partizan Belgrad in der Euroleague. Sportdirektor Himar Ojeda zeigte sich aber auch nach dem letztlich souveränen Sieg von Alba Berlin im Topspiel der Basketball-Bundesliga gegen Oldenburg zufrieden. «Das war ein guter Sieg gegen ein Team, das nie aufgibt», sagte der Spanier nach dem 89:81.

Bis auf 20 Punkte waren die Berliner am Sonntag dank eines starken dritten Viertels davongezogen, ehe die Norddeutschen kurz vor Schluss noch einmal auf sieben Punkte herankamen. Nur 41 Stunden nach dem Belgrad-Spiel konnte Alba die Intensität nicht 40 Minuten hochhalten. Auch wenn Trainer Israel Gonzalez die Spielzeit bereits auf alle zwölf Akteure im Kader verteilte.

«Wir konnten zwei Tage nach dem Belgrad-Spiel nicht in allen Phasen die gleiche Energie und Geschwindigkeit aufbringen. Das ist auch schwierig, wenn man hoch führt. Zudem haben wir im Schlussviertel einige Fehler gemacht», sagte Ojeda. Die Berliner zeigten dabei erneut, dass sie in der Lage sind, in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren. «Wir haben einen guten Job gemacht, das Spiel erfolgreich zu Ende zu bringen. Das zeigt die Reife der Mannschaft. Die Kultur, die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, zahlt sich aus», erklärte der Sportdirektor.

Nun hofft Alba, dass sich die erkrankten Center Ben Lammers und Yannick Wetzell in den kommenden Tagen wieder gesund melden. In Malte Delow und Markus Eriksson fehlen zudem zwei Spieler verletzt. Trainer Gonzalez hat derzeit kaum Alternativen im eigentlich großen Kader. «Es wäre wichtig, dass Ben und Yanni zurückkommen, denn wir wollen rotieren», sagte Ojeda angesichts der Belastungen in den kommenden Wochen.