Karl-Marx-Straße: Bauarbeiten dauern bis 2024

Der Umbau der Karl-Marx-Straße sorgt nahe dem Rathaus für chaotische Verhältnisse. Das wird bis zum Jahr 2024 auch so bleiben.

Nach dem aktuellen Bauzeitenplan wird der Umbau der Karl–Marx–Straße im Abschnitt vor dem Rathaus (zwischen Flughafenstraße und Erkstraße) im Mai 2024 abgeschlossen sein. Das teilt Bezirksstadtrat Jochen Biedermann mit.





Wegen der schwierigen technischen Randbedingungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Tunnels der U7 und der Vorgabe des Senats, den



Kraftfahrzeugverkehr in beiden Richtungen aufrechtzuerhalten, sei der Bauabschnitt zwischen Erkstraße und Flughafenstraße/Fuldastraße in diverse Teilstücke aufzuteilen, heißt es in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion.

„Die damit verbundenen Provisorien und Zwischenlösungen beanspruchen infolgedessen sehr viel Zeit“, so Biedermann.



Text: red/nm