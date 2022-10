Diese Woche neue Kurse der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg buchen

Das Herbstsemester der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg ist erst vor wenigen Wochen gestartet – und schon ist das Programm für das nächste Semester ab Januar 2023 fertig.

Über 1.300 Veranstaltungen bietet die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg an, darunter Neuheiten wie Ganzheitliche Augenentspannung oder Pitchtraining für den Beruf, aber auch beliebte Kurse zu Themen wie Yoga, Literatur, Fotografie, Flirten, Vermögensaufbau, Fremdsprachen oder Projektmanagement sind wieder im Programm.

-Anzeige-

Leicht erreichbar, sogar online

Die Kurse finden über den gesamten Bezirk verteilt statt, teilt Bildungsstadtrat Tobias Dollase mit. Schließlich sei es ihm und seinem Team wichtig, dass die Bildungsangebote der Volkshochschule für jeden gut zu erreichen sind.

Ebenfalls möglich ist die Teilnahme an Online-Kursen. Auch das Angebot an den beliebten Führungen zu besonderen Orten in Stadt und Natur ist wieder vielfältig – mit abenteuerlichen Namen wie „Krötenwanderung im Britzer Garten“ oder „Von Wagner zu Marlene“.

Anmeldungen ab Mittwoch möglich

Das Kursangebot mit allen Details ist ab 12. Oktober 2022 vollständig auf der Website der Volkshochschule zu finden. Dort gibt es wie gewohnt auch die Informationen über Sprechzeiten und Erreichbarkeit der VHS.

Ab Ende November, wenn das neue Magazin erscheint, werden auch gedruckte Listen der Programmbereiche in der VHS-Geschäftsstelle am Barbarossaplatz und in der Alten Mälzerei Lichtenrade ausgelegt. Die Anmeldung zu den Kursen ist online, per Fax, Post sowie persönlich möglich.

Text: red/su