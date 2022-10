Berlin Food Week startet heute

Am Wochenende lädt die Berlin Food Week zum Schlemmen ins Bikini Berlin ein.

Noch bis zum 16. Oktober feiert Berlin die Food Week. Neben dem House of Food öffnen teilnehmende Restaurants für besondere kulinarische Anlässe ihre Türen.

House of Food

Innovative Start-ups, Manufakturen und Produzenten kommen am 14. und 15. Oktober im „House of Food“ in der Shoppingmall Bikini und in der Frischeparadies-Filiale zusammen. Dort können sich Besucher von jeweils 10 bis 20 Uhr an mehr als 40 Ständen von Berliner Manufakturen, internationalen Food-Marken, Start-ups und kleinen Produzenten über neueste Produkte informieren und sich durchprobieren. Mit dabei sind „Gustavo Gusto“, „Happy Ocean Foods“, „Initiative Milch“ und „Kofu“.

Die Berlin Food Week setzt in diesem Jahr auch auf eine Zukunftsfrage: Wie werden sich Menschen ernähren? Und was sind Alternativen zum Fleischkonsum? Mehrere Restaurants wollen laut Veranstalter Gerichte zubereiten, die auf alternative Proteinquellen setzen. Das Motto des diesjährigen Stadtmenüs heißt dann auch „Vom Rinde verweht“. Dutzende Restaurants beteiligen sich, darunter auch einige in anderen Städten. Auf den Tellern landen vegane Alternativen, etwa Thunfisch-Ersatz aus Wassermelone.

Mit jedem Bissen können Besucher zudem noch mehr Gutes fu?r die Umwelt tun: Die Restaurants spenden ein Prozent ihres Umsatzes mit dem Stadtmenu? fu?r heimische Klimaschutz-Projekte in der Landwirtschaft. Der Markt für Fleischersatzprodukte hat zuletzt zugelegt. Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2021 in Deutschland 98.000 Tonnen Lebensmittel hergestellt, die Fleischprodukte mit pflanzlichen Alternativen ersetzten – ein Plus von 17 Prozent.

Kochkurse für alle

Aber es soll im Rahmen der Berlin Food Week auch um andere Themen gehen. Zudem werden überall in der Stadt Kochkurse angeboten. Wer mehr über das Programm erfahren möchte, findet sämtliche Infos online.

Text: red