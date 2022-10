U5: Kein Halt am Cottbusser Platz

Die U5 hält ab dem 10. Oktober nicht am Bahnhof Cottbusser Platz. Der Grund sind Bauarbeiten.

Vom 10. bis zum 14. Oktober (zirka 16 Uh) halten die Züge der U5 in Richtung Hauptbahnhof nicht am U-Bahnhof Cottbusser Platz in Hellersdorf. Gleiches gilt vom 17. bis zum 21. Oktober für die Züge in Richtung Hönow.

-Anzeige-

Zur Begründung verweist die BVG auf Bauarbeiten in Sachen Barrierefreiheit. Die im Sommer eingebauten Bahnsteigkanten werden ab der kommenden Woche durch taktile Leitstreifen ergänzt. Die ertastbaren und kontrastreichen Streifen im Bodenbelag bieten blinden und seheingeschränkten Menschen eine Orientierungshilfe.

Text: red