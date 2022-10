Tegel: Bauarbeiten in der Holzhauser Straße

In der viel befahrenen Holzhauser Straße muss in den kommenden Monaten mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.



Nach einem Schaden an einem Ölkabel nahe der Holzhauser Straße in Tegel müssen der Boden in dem betroffenen Bereich ausgetauscht und zahlreiche Bäume gefällt werden. Die Arbeiten machen für den Zubringer zur A111 eine veränderte Verkehrsführung nötig, heißt es aus dem Bezirksamt Reinickendorf.

Die Kontamination befinde sich im Gehwegbereich, sodass dieser zur Sanierung vollständig gesperrt wird und Fußgänger sowie Radfahrer auf die Fahrbahn geführt werden. Dazu müssen auch sechs auf der Mittelinsel stehende Bäume gefällt werden.

Arbeiten dauern bis August 2023

Diese seien ohne den erforderlichen Mindestabstand zu Gasleitungen gepflanzt worden, womit künftige Schädigungen der Gasleitungen nicht auszuschließen seien. Die Sicherungsmaßnahmen haben bereits begonnen und werden bis August 2023 andauern.

Die Maßnahme habe erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrssituation, insbesondere wegen der Dammsanierung der U6, die voraussichtlich am 7. November beginnt. Nicht nur auf der Holzhauser Straße, sondern auch auf den Abfahrten der A111 und auf der Autobahn selbst seien Staus zu erwarten.

