Beim Radeln, Wandern und Co. auf den Wasser- und Mineralhaushalt achten.

Nicht mehr zu heiß, aber oft noch mild und schön: Spätsommer und Herbst sind für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren besonders gut geeignet. Und auch im Garten ist mit Rückschnitt, Neuanpflanzungen und Wintervorbereitungen jetzt viel zu tun. Da kann man trotz sinkender Lufttemperaturen schon mal kräftig ins Schwitzen kommen. Bereits bei mittlerer Bewegungsintensität gehen so 0,5 bis 1,0 Liter Flüssigkeit pro Stunde verloren, bei starker Belastung kann es schnell doppelt oder dreimal so viel werden.

-Anzeige-

Genug und das Richtige trinken

Dann ist es wichtig, ausreichend zu trinken, um den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Bei körperlicher Aktivität im Freien sollte man deshalb am besten schon gut hydriert anfangen und immer etwas zu trinken dabeihaben. Gut geeignet sind zum Beispiel Mineralwasser und Fruchtsaftschorlen. Wer seinen beanspruchten Muskeln etwas Gutes tun will, achtet zusätzlich auf eine gute Magnesiumversorgung. Denn das Mineral ist für die Muskelarbeit unerlässlich, kann aber vom Körper nicht selbst gebildet werden. Und beim Schwitzen durch Sport und Co. geht es durch die Poren verstärkt verloren, sodass ein erhöhter Bedarf entsteht.

Wird dieser nicht gedeckt, kann es zu Leistungsabfall und Muskelkrämpfen kommen. Dem entgegenwirken kann beispielsweise Biolectra Magnesium 400 mg ultra Trinkgranulat aus der Apotheke: Es unterstützt mit seinem hochdosierten Magnesium einen ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt und eine normale Muskelfunktion und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Deckung des erhöhten Flüssigkeitsbedarfs.

Mehr Trinkgenuss unterwegs

Zusätzlich animiert der angenehm fruchtige Orangengeschmack zum Trinken – denn lauwarmes, abgestandenes Wasser aus der Aluflasche ist oft wenig attraktiv und kann von ausreichender Flüssigkeitsaufnahme abhalten. Das Trinkgranulat wird einfach darin aufgelöst und sorgt für mehr Genuss. Ein weiterer guter Tipp, um sein Getränk länger appetitlich frisch zu halten: vor dem Start für kurze Zeit ins Gefrierfach legen oder einige Eiswürfel mit hineingeben.

Quelle: djd