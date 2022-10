German Bowl: Potsdam Royals verlieren gegen Schwäbisch Hall

Frankfurt/Main (dpa) – Die Potsdam Royals haben am Samstagabend in Frankfurt/Main das zum 43. Mal ausgetragene German Bowl-Finale um die deutsche Meisterschaft im American Football gegen die Schwäbisch Hall Unicorns mit 27:44 (13:27) verloren.

Im Duell zweier im bisherigen Saisonverlauf in jeweils zwölf Spielen ungeschlagenen Kontrahenten begannen die seit 2018 in der höchsten nationalen Spielklasse GFL vertretenen Brandenburger bei ihrer German Bowl-Premiere im Startviertel zielstrebig und gingen 13:7 in Führung.

-Anzeige-

Danach aber drehten die Unicorns unter der Regie von Quarterback Reilly Hennessey und mit starkem Laufspiel das Match und zogen bis kurz vor Ende des dritten Viertels mit 30:13 in Front. Erst dann konnte die Royals wieder punkten und auf 20:30 verkürzen.

Die Haller reagierten umgehend, zogen auf 37:20 davon und brachten den Vorsprung im Schlussabschnitt relativ souverän zum 44:27 über die Zeit. Für die Royals war es trotz der Niederlage die beste Saison ihrer bisherigen Vereinsgeschichte.