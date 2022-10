Die A111 wird voll gesperrt

Auf der Autobahn 111 kommt es ab dem 10. Oktober zu mehreren nächtlichen Vollsperrungen.

Für den Reinickendorf-Zubringer zum Berliner Ring werden nächtliche Wartungsarbeiten angekündigt. Vom 10. bis 14.10. Oktober wird die A111 im Bereich der Tunnel Flughafen Tegel, Tegel Ortskern, Forstamt Tegel und Beyschlagsiedlung sowie zwischen den Anschlussstellen Schulzendorfer Straße und Am Festplatz in den Nächten jeweils von 21 bis 5 Uhr in einer oder in beiden Richtungen voll gesperrt. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Hintergrund der Sperrungen sind unter anderem Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Einrichtungen der Verkehrsbeeinflussungsanlagen, die Reinigung von Anlagenteilen und Instandhaltung der Entwässerung und Beleuchtung sowie die Beseitigung von Fahrbahnschäden.

Im Detail treten folgende Beeinträchtigungen auf:

Nacht vom 10. auf den 11. Oktober: Vollsperrung beider Fahrtrichtungen von Ausfahrt Am Festplatz bis zur Ausfahrt Schulzendorfer Straße.

Nacht vom 11. zum 12. Oktober: Vollsperrung der Fahrtrichtung Nord von der Ausfahrt Am Festplatz bis zur Ausfahrt Schulzendorfer Straße.

Nacht vom 12. zum 13. Oktober und vom 13. zum 14. Oktober: Vollsperrung der Fahrtrichtung Süd von der Anschlussstelle Schulzendorfer Straße bis zur Anschlussstelle Am Festplatz (inklusive der Auffahrt von der Antonien-und Scharnweberstraße).

Alle Ein- und Ausfahrten zwischen den jeweiligen Anschlussstellen sind zu den genannten Terminen gesperrt. Aus organisatorischen Gründen werde ab 20 Uhr mit den Absperrmaßnahmen an einigen Zufahrten begonnen, heißt es. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

