Bauarbeiten: Pendelverkehr bei der U2

Auf der U-Bahnlinie 2 kommt es zu weiteren Beeinträchtigungen.

Wer mit der U2 in Mitte unterwegs ist, muss ab sofort mehr Zeit einplanen. Im Bereich des Alexanderplatzes ist die U2 derzeit nur auf einem Gleis unterwegs. Zwischen den Stationen Senefelderplatz und Klosterstraße fährt daher ein Pendelzug eingleisig im 15-Minuten-Takt. Der Grund sind verschieden Baumaßnahmen in der Nähe der Gleisanlagen. Das teilte die BVG am Freitagabend mit. Die Linien U5 und U8 sind nicht betroffen.

Zwischen den U-Bahnhöfen Pankow und Senefelderplatz verkehren die Züge der U2 regulär. Zwischen Klosterstraße und Potsdamer Platz fahren die Züge regulär auf beiden Gleisen. Es bleibt es beim bereits bestehenden Pendelbetrieb zwischen Potsdamer Platz und Gleisdreieck. Am Gleisdreieck ist ein Umstieg in die aktuell eingerichtete U12 (von Warschauer Straße nach Ruhleben) möglich.

Am Alexanderplatz finden aktuell verschiedene, umfangreiche Baumaßnahmen statt, zum Teil in unmittelbarer Nähe zu den U-Bahnanlagen der BVG. Unter anderem entsteht direkt neben dem U-Bahnhof der U2 ein Hochhaus.

Text: red/nm