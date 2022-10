Wo Berlin seine Solidarität mit den Demonstrationen im Iran zeigt

Seit Wochen reißen die Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran nicht ab. Eher im Gegenteil, scheinbar gehen Tag für Tag noch mehr mutige Menschen im Kampf für ihre Freiheit auf die Straßen des Landes. Auch in Berlin unterstützt man auf zahlreichen Demonstrationen die Proteste.

Seit das Internet zumindest theoretisch gesperrt wurde, hört man weniger von der Protestbewegung gegen das Regime in Teheran und dem Rest des Irans. Doch auch hierzulande wollen viele Menschen auch weiterhin auf die nach wie vor stattfindenden Proteste aufmerksam machen – so natürlich auch in Berlin.

Die Protestbewegung entstand vor drei Wochen nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Seitdem gehen zahlreiche Frauen und Mädchen, aber auch Männer, gegen die Unterdrückung ihrer Freiheit auf die Straße und richten ihre Wut gegen das streng islamische System im Land. Stets in der Gefahr von der strengen „Sittenpolizei“ des Irans gefasst zu werden – mit leider oft tragischen, tödlichen Folgen.

Wo in Berlin demonstriert wird

Auch in den kommenden Tagen wird in Berliner wieder vielerorts Solidarität für die anhaltenden Proteste im Iran gezeigt. Hier finden Sie eine Übersicht einiger bevorstehender Demonstrationen:

07.10.2022 | 16 – 19 Uhr | Platz des 18. März (Antreteplatz)

08.10.2022 | 13 – 16.30 Uhr | Alexanderplatz

09.10.2022 | vom 09.10. bis 16.10. täglich | Platz vor dem Neuen Tor (10115)

12.10.2022 | 11 Uhr | Friedrich-Ebert-Platz (10117)

28.10.2022 | 14 – 18 Uhr | Start: Zinnowitzer Str. 8 (AK)

Mehr Informationen zu bevorstehenden Demonstrationen, Aufzügen und Versammlungen in Berlin können Sie hier online finden.

Text: red/su