Thailändisches Kino im Humboldt Forum

Eine rasante Zeitreise aus dem heutigen Bangkok ins Jahr 1844 ist am 8. Oktober im Humboldt Forum zu sehen.

Am 8. Oktober zeigt das Humboldt Forum im Rahmen seiner Filmreihe „Box Office Around the World“ einen Kinohit aus Thailand. Los geht es um 16 Uhr im Saal 2. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Der Film wird in Originalsprache mit englischen Untertiteln gezeigt.

Und darum geht es in dieser filmischen Fortsetzung einer thailändischen TV-Kultserie: Im Kinoformat wird erzählt, wie die Liebesbeziehung des Ingenieurs Bhop und der rebellischen Gaysorn zwischen Schicksalsergebenheit und Kriegswirren sich neu bewähren muss, da europäische Händler und Militärs ins unabhängige Königreich kommen. Dabei spiegelt die filmische Vergangenheit so raffiniert und komplex die Gegenwart, dass vielleicht hier das Geheimnis des enormen Publikumserfolgs liegt.

Neue Filmreihe

Box Office Around the World heißt die neue Filmreihe im Humboldt Forum, die aktuelle, populäre Kinohits aus aller Welt erstmals in Deutschland zeigt. „Zusammen mit den Communites entwickeln wir jeweils ein Rahmenprogramm aus Gesprächen und mehr“, heißt es von den Initiatoren.

Text: kr/red