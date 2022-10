Nach Brand in Zehlendorf: S1 fährt wieder

Der Feuerwehreinsatz in Zehlendorf ist beendet. Der S-Bahn-Verkehr wurde wieder aufgenommen.

Es könne auf der Linie S1 allerdings noch zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen, teilte die S-Bahn Berlin auf Twitter mit.

In der Anhaltinerstraße in Zehlendorf war am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es brannten eine Werkstatt und mehrere Autos, wie der Lagedienst der Berliner Feuerwehr gegenüber dem rbb mitteilte. 52 Löschkräfte waren im Einsatz.

S1 war unterbrochen

Laut einem Bericht von rbb24 war eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern betroffen. Verletzt wurde bislang niemand.

Der Zugverkehr auf der S1 war zwischen den Haltstellen Zehlendorf und Schlachtensee zwischenzeitlich unterbochen.

Text: nm