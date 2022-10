Maerckerweg in Lankwitz: Umbenennung sorgt für Chaos

Der Maerckerweg in Lankwitz heißt künftig Maria-Rimkus-Weg. Für Anwohner brachte die Umbenennung bislang einige ungeplante Unannehmlichkeiten mit sich.

„Hilfe, niemand findet unsere Straße“: Unter dieser Überschrift hatte die Zeitung „B.Z.“ im September über die Situation im Maerckerweg berichtet. Anwohner machten ihrem Ärger darüber Luft, seit fünf Monaten keine Pakete empfangen zu haben. Auch etliche Briefe konnten nicht zugestellt werden.

Der Grund: In elektronischen Straßenverzeichnissen war bereits der neue Straßenname „Maria-Rimkus-Weg“ eingetragen. Die für April angesetzte Umbenennung war allerings noch gar nicht rechtskräftig. Sieben Anwohner hatten Widerspruch eingelegt. Somit wurden die neuen Schilder abgeschraubt und die alten wieder aufgehängt.

Wie konnte es passieren, dass der neue Straßenname offenbar voreilig an Online-Anbieter gemeldet wurde? Bezirksstadtrat Urban Aykal (Grüne) erklärte jetzt auf Anfrage der Linksfraktion, darüber keine Erkenntnisse zu haben. Anbieter wie Google Maps, Apple und Kauperts würden auch weiterhin den Maerckerweg ausweisen.

Bezirksamt unterstützt Anwohner

„Das Bezirksamt bedauert die den Anwohnenden entstandenen Unannehmlichkeiten, kann allerdings wie bereits erwähnt nicht erklären, wie diese zustande gekommen sind“, so der Grünen-Politiker. „Bei der Adressummeldung wird das Bezirksamt den Anwohnenden selbstverständlich unterstützend zur Seite stehen.“

Im Mai habe sich ein Anwohner an das Bezirksamt gewandt mit der Information, dass Pakete eines Online-Versandes nicht zugestellt wurden. In einer weiteren Mitteilung wurde von einer inzwischen behobenen Internetstörung und fehlerhafter Adresse bei der Vonovia-Hausverwaltung berichtet.

Unterdessen befindet sich die Umbennung des Maerckerwegs auf der Zielgeraden. Am 15. September hat das Bezirksamt an das Amtsblatt gemeldet, dass die Umbenennung Bestandskraft erlangt hat und die Umbenennung zum 11. Januar 2023 wirksam wird.

Straßenname aus NS-Zeit

Die Bezirksverordnetenversammlung von Steglitz-Zehlendorf beschloss im Jahr 2021, den Maerckerweg umzubenennen. Der Name war der Straße in der NS-Zeit zu Ehren Georg Ludwig Rudolf Maerckers verliehen worden. Der Offizier verantwortete in Kolonialkriegen Morde an Einheimischen.

Ab dem nächsten Jahr erinnert die 100 Meter lange Straße an Maria Rimkus (1910–2001), die Menschen jüdischer Herkunft zur Flucht vor den Nazis verhalf.

Text: Nils Michaelis