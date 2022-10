Familiennacht in der Tietzia

Am 8. Oktober beteiligt sich das Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Tietzia, in der Tietzstraße 12, zum zwölften Mal an der berlinweiten Familiennacht.

Von 17 bis 20 Uhr gibt es anlässlich der Familiennacht in der Einrichtung zahlreiche Angebote für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen, wie zum Beispiel Keilrahmen gestalten und Karaokesingen.

Dazu können die Kinder gemeinsam einen Spiele-Parcours absolvieren oder mit einer Seifenblasenmaschine spielen. Für Familien steht außerdem die „Wand der Möglichkeiten“ zum Austausch von Hilfeleistungen und Alltagsgegenständen bereit. Außerdem sind einige Essensstände und eine Feuerschale angekündigt.

Angebote für Kleinkinder

„Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr mit der Tietzia wieder bei der Familiennacht dabei sind und gerade für Familien mit jüngeren Kindern und Kleinkindern ein tolles Angebot haben. Ich lade alle Reinickendorfer Familien ganz herzlich ein, in die Tietzia zu kommen und die Angebote unserer bezirkseigenen Einrichtung von Familiencafé über Krabbelgruppe bis hin zu diversen Freizeit- und Kreativangeboten kennenzulernen“, so Jugendstadtrat Alexander Ewers (SPD).

Die Berliner Familiennacht findet in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal statt. Das diesjährige Motto lautet: „Miteinander füreinander in Berlin“.

Text: red