Eine Nacht für die gesamte Familie

Am 8. Oktober lädt die zwölfte Familiennacht zu spannenden Veranstaltungen ein.

Wie wäre es am Wochenende mit einem kostenlosen Besuch im Zeiss-Großplanetarium, einem Ausflug ins Schloss Oranienburg oder in den Britzer Garten? Wenn am 8. Oktober Schlafanzüge ein bisschen länger im Schrank und Betten leer bleiben, kann das nur eines



bedeuten: Die Familiennacht ist wieder da.

An der zwölften Ausgabe der Familiennacht beteiligen sich 150 Berliner Museen und Institutionen aus den Bereichen Kultur, Kunst, Sport, Bildung, Soziales und Tourismus. Darunter befinden sich zahlreiche Veranstaltungen, die wenig oder gar nichts kosten, etwa



ein Besuch im Zeiss Großplanetarium oder ein Abstecher zum Ökowerk. Die offizielle Eröffnung findet in diesem Jahr in der Alten Mälzerei in Lichtenrade mit einen umfangreichen Mitmachprogramm von Stadtbibliothek, Musikschule, Kindermuseum unterm Dach und Volkshochschule statt. Los geht es um 17 Uhr bei freiem Eintritt.

Familiennacht am 8. Oktober

Mit dem Motto: „MITeinander FÜReinander in Berlin“ rückt die Fa–miliennacht dabei das Thema Solidarität und Gemeinschaft in den Fokus und richtet ihren Blick auf Themen wie Zusammenhalt, Toleranz, Verant wortungsgefühl und Teilhabe für alle. Artistik, Bilderbuchkino, Experimente, Naturerkundungen, Lagerfeuer, Nachtgolfen, Theater und vieles mehr – für Klein und Groß gibt es ein volles Programm, um am Abend und in der Nacht gemeinsam Spannendes zu erleben, Neues zu erforschen und Unbekanntes ausprobieren zu können: „Ob Veranstaltungen im eigenen Kiez oder am anderen Ende der Stadt, ob nur ein Angebot oder viele verschiedene – alles ist möglich bei der Familiennacht am 8. Oktober und wir laden unsere Besucherinnen und Besucher jedes Jahr herzlich ein, sich aus der Angebotsvielfalt auf der Website ihr eigenes individuelles Familiennacht-Pro– gramm zusammenzustellen“, heißt es von den Veranstaltern.





Viel Abwechslung

Das gesamte Programm und zahlreiche Infos zu den einzelnen Standorten, inklusive Kosten und Anfahrttipps, finden Interessierte auf der Webseite der Familiennacht.



