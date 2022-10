Durchsuchungen nach Raubüberfall auf 16-Jährigen in Park

Berlin (dpa/bb) – Nach einem Raubüberfall auf einen 16-Jährigen in einem Park in Berlin-Hohenschönhausen hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht – und einen Intensivtäter festgenommen. Gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen lag ein Unterbringungsbeschluss vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Er wurde in eine geschlossene Klinik gebracht. Bei der Durchsuchung am Freitagmorgen in Neu-Hohenschönhausen verletzte der 17-Jährige sich leicht an der Nase und wurde ambulant versorgt.

Es wird gegen vier mutmaßliche Täter wegen Verdachts des schweren gemeinschaftlichen Raubs ermittelt. Die polizeibekannten 16- und 17-Jährigen sollen einen 16-Jährigen am 10. Juni diesen Jahres im Wustrower Park beraubt und verletzt haben. Den Ermittlungen zufolge haben sie ihn mit einer Schusswaffe bedroht, getreten und geschlagen.

-Anzeige-

Der Vater von einem der mutmaßlichen Täter erlitt bei den Durchsuchungen am Freitag einen leichten Schock und klagte über Herzschmerzen. Auch der 66-Jährige wurde ambulant behandelt. In den Wohnungen wurden zwei Schreckschusswaffen beschlagnahmt.