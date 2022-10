Drei Lastwagen auf Autobahn A115 zusammengestoßen

Potsdam/Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Auf der Autobahn A115 sind zwischen den Anschlüssen Potsdam-Drewitz und Potsdam-Babelsberg drei Lastwagen zusammengestoßen. Einer der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel mitteilte. Demnach war aus noch nicht geklärter Ursache am Freitagmorgen der hintere der drei Lastwagen auf den in der Mitte aufgefahren und hatte ihn noch auf den davor fahrenden geschoben. Während der Räumung der Unfallstelle war die Fahrbahn in Richtung Berlin voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Potsdam-Drewitz umgeleitet. In dem Stau, der sich gebildet hatte, waren noch zwei Autos zusammengestoßen. Dabei blieb es laut Polizei jedoch bei Blechschäden. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.