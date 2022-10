ALBA BERLIN kehrt in die Sporthalle Charlottenburg zurück

Mit dem Aufstieg in die Erste Bundesliga braucht das Frauenteam von ALBA Berlin eine größere Spielstätte – und kehrt somit in die Sporthalle Charlottenburg zurück!

Nach einer Vereinbarung mit dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf werden in der Saison 2022/23 die Heimspiele in der 2500 Plätze umfassenden Sporthalle Charlottenburg in der Sömmeringstraße, ausgetragen.

„Ich freue mich sehr, dass wir den Frauen von ALBA BERLIN eine Heimat geben können“, sagt Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz, „ALBA kehrt damit quasi zu seinen Wurzeln zurück.“

Wiege des Berliner Erstligabasketballs

In der Sporthalle Charlottenburg begann 1990 die Geschichte von ALBA BERLIN. Hier spielte das Männerteam bis 1997. Die Halle darf also als Wiege des Berliner Erstligabasketballs bezeichnet werden. In dieser Tradition wollen die ALBA-Frauen ihre Geschichte und die des Clubs fortschreiben.

Nach Abschluss der zurzeit stattfindenden Renovierungsarbeiten am Glasgewölbedach der Sporthalle wird ALBA in einigen Wochen den Spielbetrieb aufnehmen. Der barrierearme Gebäudekomplex wurde 1964 als damals größte, reine Sporthalle in West-Berlin eröffnet und entwickelte sich über die Jahrzehnte zur Heimat vieler Sportvereine.

Bis Ende der abgelaufenen Saison spielten die ALBA-Frauen in der 300 Zuschauer fassenden Max-Schmeling-Halle C in der Zweiten Bundesliga. Bei ALBA BERLIN spielen rund 400 Mädchen und Frauen – mehr als in jedem anderen Basketballverein in Deutschland. Im April 2022 gelang dem Team der Aufstieg in die Erste Damen-Bundesliga.

Text: red/su