Sprechstunden mit Bürgermeister & Co.

Folgende Mitglieder des Bezirksamtes laden zu Sprechstunden ein.

Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke)

Sören Benn bietet am 20. Oktober, 16 bis 18 Uhr, seine nächste Sprechstundean. Diese findet im Rathaus Pankow, Breite Straße 24a – 26, statt. Zur Vorbereitung des Gesprächs ist eine Anmeldung inklusive einer kurzen Schilderung des Anliegens erforderlich. Interessierte senden ihre Anmeldung bitte an Nicole Trommer, Referentin des Bezirksbürgermeisters, unter der folgenden E-Mail-Adresse: Nicole.Trommer@ba-pankow.berlin.de.

Bezirksstadträtin Dominique Krössin (Linke)

Die Bezirksstadträtin für Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur, bietet ebenfalls am 20. Oktober, 16 bis 18 Uhr, eine Sprechstunde an. Diese findet statt in ihrem Büro in der Fröbelstraße 17 (Haus 6, Raum 121). Zur Vorbereitung des Gesprächs ist eine Anmeldung mit einer kurzen Schilderung des Anliegens erforderlich. Interessierte senden diese bitte an Liane Behrendt, Referentin der Bezirksstadträtin, unter der folgenden E-Mailadresse: Liane.Behrendt@ba-pankow.berlin.de

Bezirksstadtrat Cornelius Bechtler (Grüne)

Der Bezirksstadtrat für Jugend und Familie bietet am 21. Oktober, 15 bis 17 Uhr eine Sprechstunde an. Sie findet in seinem Büro in der Berliner Allee 252-260, Raum 116, statt. Zur Vorbereitung des Gesprächs wird um Anmeldung inklusive einer kurzen Schilderung des Anliegens gebeten bei Frau Jahnke per E-Mail an stefanie.jahnke@ba-pankow.berlin.de oder per Telefon unter den Nummer (030) 90 29 73 01 gebeten.

Bezirksstadträtin Rona Tietje (SPD)

Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung und Bürgerdienste bietet am 27. Oktober, 15 bis 17 Uhr, eine Bürgersprechstunde an. Diese findet statt in ihrem Büro in der Fröbelstraße 17, Haus 6, Raum 224. Zur Vorbereitung des Gesprächs ist bis zum 20. Oktober eine Anmeldung inklusive einer kurzen Schilderung des Anliegens erforderlich. Interessierte senden ihre Anmeldung bitte an Nicole Holtz, Referentin der Bezirksstadträtin, unter der folgende E-Mail-Adresse: nicole.holtz@ba-pankow.berlin.de

Quelle: Bezirksamt