Neuigkeiten zur neuen Grundschule in Hakenfelde

Die neue Spandauer Grundschule am Standort Goltz-/Mertensstraße in Hakenfelde nimmt im kommenden Schuljahr den Betrieb auf. Nun wurde der Einschulungsbereich festgelegt.

Damit ändern sich laut Bezirksamt auch die Einschulungsbereiche der umliegenden Grundschulen. Frank Bewig, Bezirksstadtrat für Bildung, Kultur und Sport: „Die neue vierzügige Grundschule in der Goltzstraße 25, die bis zur Namensgebung durch Beschluss der künftigen Schulgemeinschaft als ,31. Schule (Grundschule)‘ im Bezirk geführt wird, schließt eine wichtige Versorgungslücke in den boomenden Wohngebieten der Region Hakenfelde. Davon profitieren vor allem die Carl-Schurz-Grundschule und die Grundschule am Eichenwald, die durch Verkleinerung ihrer Einzugsgebiete zum kommenden Schuljahr hin spürbar entlastet werden.“

Infos ab sofort online

Welcher Grundschule die eigene Wohnanschrift zugeordnet ist, geht aus dem Straßenverzeichnis der Spandauer Einschulungsbereiche hervor. Das für die Grundschulanmeldung zum Schuljahr 2023/24 aktualisierte Straßenverzeichnis steht ab sofort auf der Internetseite des Schul- und Sportamtes Spandau bereit.

Text: red