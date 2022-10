Berlin (dpa/bb) – Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Donnerstag in Berlin-Hellersdorf tödlich verunglückt. Sie starb noch an der Unfallstelle an der Kreuzung Zossener Straße/Kastanienallee, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Abend sagte. Die Frau, deren Alter noch nicht mitgeteilt wurde, sei gegen 16.15 Uhr von der Straßenbahn M6 erfasst worden. Der Tram-Fahrer und mehrere Zeugen stünden unter Schock, sagte der Sprecher weiter.