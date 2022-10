Drohbriefe an Berliner Lehrer wegen Corona-Maßnahmen

Wegen abstruser Schreiben mit Gewaltdrohungen gegen Lehrer in Bezug auf Infektionsschutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Lüften hat Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse jetzt Strafanzeige erstellt.

Die Drohbriefe, die per Post an viele Schulen verschickt wurden, stammen offenkundig von militanten Coronaleugnern. Im Brief werden Lehrer und Kollegien davor gewarnt, an den Schulen im Herbst und Winter weitergehende Infektionsschutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht, Lüften oder anlassloses Testen umzusetzen.