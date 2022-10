Aktiv in die Herbstferien mit dem Super-Ferien-Pass

Der Super-Ferien-Pass 2022/2023 bietet allen Berliner Kindern und Jugendlichen an allen Ferientagen ein neues Ferienabenteuer.

Die Herbstferien stehen vor der Tür und die Ferienplanungen sind noch nicht abgeschlossen? Urlaub, sofern man ihn sich leisten kann, ist gebucht. Oft bleiben aber immer noch freie Tage, an denen man nicht weiß, mit was sich die Kinder sinnvoll beschäftigen können. Viele Unternehmungen kosten viel Geld oder die Interessen gehen zu weit auseinander, als dass man die Familie unter einen Hut bekommt. Hier bietet der Super-Ferien-Pass Abhilfe.

-Anzeige-

Prall gefüllt mit Freizeittipps

Für die kommenden Berliner Ferientage ist er prall gefüllt mit Freizeittipps und über 220 Preisvorteilen beim Besuch von Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Hinzu kommen in den Herbstferien 80 Verlosungen zu Events, Workshops, Ausflügen und Co. Egal ob Halloween für Kids im Filmpark Potsdam Babelsberg, eine Expedition ins Reich der Fledermäuse, Kinobesuch oder ein Kurs zur Einführung in die deutsche Gebärdensprache, Naturfreund oder Stadtkind, Indoor- oder Outdoorfan – der Super-Ferien-Pass hat für jeden Geschmack das Passende im Angebot.

Mit Coupon für Zoo und Tierpark

Mit der Badekarte können die Passinhaber an allen Ferientagen kostenfrei in den Schwimmbädern der Berliner Bäderbetriebe schwimmen. Nach Herzenslust kann geplanscht, gespielt und gerutscht werden.

Der Super-Ferien-Pass enthält jeweils einen Coupon für den Zoo und Tierpark. Ob zum Tiere gucken oder zum Spielen auf den schönen Spielplätzen – hier gibt es immer etwas zu erleben. Auch an Regentagen kann man mit ihm die Natur erkunden, denn auch das Naturkundemuseum kann man mit dem Pass einmal kostenlos besuchen.

Alle Infos auf einen Blick

Wo gibt es den Super-Ferien-Pass?

Den Super-Ferien-Pass gibt es für einmalig 9 Euro in vielen Berliner Bürgerämtern, Bibliotheken und LPG BIOM ärkten oder direkt im Büro des JugendKulturService. Auch über den Online-Shop des JKS kann der Pass bestellt werden. Eine Liste aller Verkaufsstellen findet man hier.

Wer kann den Pass nutzen?

Der Super-Ferien-Pass ist einkommensunabhängig von allen Berliner Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren nutzbar und an allen Berliner Ferientagen bis zum Ende der Osterferien 2023 gültig.

Mögliche Erstattung des Kaufpreises über das Bildungs- und Teilhabepaket?

Auf der Webseite www.jugendkulturservice.de bietet der JugendKulturService Informationen zur möglichen Erstattung über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).

Die Herausgabe des Super-Ferien-Passes erfolgt im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

Text: red