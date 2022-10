Berlin (dpa/bb) – Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos im Südosten Berlins verletzt worden. Einer der Insassen wurde am Mittwochmittag in einem der Wagen eingeklemmt und musste befreit werden, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Laut Feuerwehr wurde diese Person schwer verletzt, die anderen drei seien erheblich verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Gosener Landstraße in Müggelheim. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.