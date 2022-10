Preisgekrönte Revue „Berlin Berlin“ zurück im Admiralspalast

Mit der Rückkehr der Revue „Berlin Berlin“ wird der altehrwürdige Admiralspalast vom 30. November bis 8. Januar kommenden Jahres zum brodelnden Kosmos der Goldenen Zwanziger.

„Berlin Berlin“ – die große Show der Goldenen 20er Jahre kommt zurück in die Hauptstadt! Der altehrwürdige Admiralspalast wird vom 30. November bis 8. Januar 2023 wieder zum brodelnden Kosmos der Goldenen Zwanziger, zum Zentrum ungebremster Lebenslust und überbordendem „Amüsemang“.

-Anzeige-

Jetzt hat der Vorverkauf begonnen.

Fulminante Revue

„Der Dietrich ihr Milljöh“ wird fester Bestandteil im Berliner Kulturwinter. Jedes Jahr kann man nun am Originalschauplatz in der Friedrichstraße ins Berlin der Goldenen Zwanziger eintauchen.

Lesen Sie bitte auch Tanz auf dem Vulkan im Admiralspalast

Klar, dass die fulminante Revue auch immer wieder für feine Überraschungen gut ist. „’Berlin Berlin‘ ist uns eine Herzensangelegenheit“, erklärt Ralf Kokemüller, Produzent und CEO der Mehr-BB Entertainment.

„Die Revue lebt und wandelt sich wie das Leben selbst. Jetzt endlich das fortsetzen zu können, was wir und unsere Künstlerinnen und Künstler über Monate hinweg mit Leidenschaft, außerordentlicher Energie und Freude erarbeitet haben, macht mich sehr glücklich!“

Aufwendig überarbeitet

Nach ihrer vielbeachteten Weltpremiere am 19. Dezember 2019 im Admiralspalast und einer ausverkauften ersten Gastspielserie wurde die mit dem Live Entertainment Award (LEA) gekrönte Revue weiterentwickelt und inhaltlich wie optisch aufwendig überarbeitet.

Im Winter 2021 stoppten die Auswirkungen der Pandemie die zweite mehrmonatige Tournee nach nur wenigen Berlin-Auftritten jäh. So konnten bisher nur wenige Zuschauer die neu inszenierte Show erleben.

Nun wird endlich wieder gespielt, und der charismatische Conférencier, der „Admiral“, wagt ab Ende November mit dem 30-köpfigen Ensemble das Abenteuer auf Messers Schneide zwischen Wirtschaftskrise und Vergnügungslust und erzählt pikante und verbriefte Anekdoten von den Stars der Goldenen Zwanziger.

Provokante Szenen

Damit nicht genug: Im Sommer 2023 folgen Gastspiele an den renommiertesten Klassik- und Opernbühnen Deutschlands: im Festspielhaus Baden-Baden, in der Kölner Philharmonie, an der Alten Oper Frankfurt, der Hannoverschen Staatsoper und der Semperoper in Dresden.

„Berlin Berlin“ versammelt die Größen der Berliner Blütezeit von 1927 bis 1933 in einem Potpourri an Szenen. Diese sind so provokant und schillernd wie die Dekade selbst, in der die Stadt zum internationalen Schmelztiegel wurde, zum Brennpunkt für politische, kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse.

Die großen Stars ihrer Zeit erleben in der Revue eine brillante Renaissance – die Stilikone Marlene Dietrich, die Femme fatale und Selbstdarstellerin Anita Berber, die legendären Comedian Harmonists sowie die Skandaltänzerin Josephine Baker.

Funken sprühen, wenn die Revuegirls ihre Beine schwingen und das „Berlin Berlin“-Orchester mit mehr als 30 zeitgemäß arrangierten deutschen und englischsprachigen Glanznummern wie „Bei mir bist du schön“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Puttin’ on the Ritz“ und „Mackie Messer“ zum Tanz auf dem Vulkan einlädt.

Schließlich jedoch finden Modernität, Innovationslust und Freiheit mit der Machtergreifung der Nazis auf der Bühne wie in der Realität ein jähes Ende. Der Mythos aber lebt weiter!