Neun geschleuste Syrer auf Parkplatz in Cottbus abgesetzt

Cottbus (dpa/bb) – Ein unbekannter Schleuser hat neun Geflüchtete aus Syrien in der Nähe der Autobahn 15 auf dem Parkplatz eines Cottbuser Einkaufmarkts abgesetzt. Darunter seien neben fünf Männern im Alter von 22 bis 43 Jahren, eine 36 Jahre alte syrische Frau sowie drei Kinder im Alter von 10, 12 und 13 Jahren gewesen, berichtete die Bundespolizeiinspektion Forst am Mittwoch. Beamte der Landespolizei haben demnach die Flüchtlinge am frühen Dienstagmorgen auf dem Parkplatz entdeckt.

Die Bundespolizei leitete ein Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie gegen die Flüchtlinge wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ein. Anschließend wurden die Männer und die Frau in die zentrale Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt gebracht. Die drei unbegleiteten Minderjährigen kamen in eine Jugendeinrichtung.