Zwei neue Parkzonen kommen im Dezember

Die Parkraumbewirtschaftung im Wedding wird ausgeweitet. Im Dezember sollen die Zonen rund um die Wollankstraße und Müllerstraße hinzukommen. Am 12. Oktober wird es einen Informationsabend für alle Anwohner geben.

Im Dezember soll das Parkraumbewirtschaftungsgebiet in Mitte um zwei neue Parkzonen erweitert werden. Am 1. Dezember soll eine Parkzone rund um die Wollankstraße entstehen, am 15. Dezember kommt dann die Parkzone 78 rings um die Müllstraße im Afrikanischen Viertel als letzte neue Parkzone im Bezirk Mitte hinzu.

-Anzeige-

„Aufgrund des bisher hohen Parkdrucks in diesen Gebieten wurde die Einführung notwendig. Durch die Parkraumbewirtschaftung wird sich die Parksituation für die Anwohnerinnen und Anwohner, ortsansässige Gewerbetreibende sowie Anliegerinnen und Anlieger verbessern“, heißt es vom Bezirk.

Informationen kommen

Sobald die neuen Parkzonen eingerichtet sind, soll das Ordnungsamt deren Einhaltung kontrollieren. Anwohner sowie ortsansässige Betriebe der neuen Parkzonen werden im Laufe des Oktobers durch Flyer informiert. Zusätzlich findet am 12. Oktober um 18 Uhr ein Online-Informationsabend statt. Anwohnerparkausweise können und sollten aber bereits jetzt schon online beantragt werden. Auch Betriebsvignetten können schon beantragt werden. Weiterführende Informationen finden sich auf den entsprechenden Seiten des Bezirksamts.

Text: red