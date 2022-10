Weinlese im Volkspark Prenzlauer Berg am 9. Oktober

Zur Weinlese im Volkspark Prenzlauer Berg lädt der Förderverein „Weingarten Berlin“ am 9. Oktober, 11 Uhr, in den Weingarten ein.

Der Förderverein “Weingarten Berlin“ lädt am 9. Oktober, 11 Uhr, in den Weingarten am Volkspark Prenzlauer Berg, Am Weingarten 16, zur öffentlichen Weinlese ein.

Die Fläche wird vom Verein ehrenamtlich bewirtschaftet. Traditionell darf bei der Ernte mit Hand angelegt werden.

Klein aber gesund

Alle sind herzlich zum Mithelfen eingeladen und werden gebeten, möglichst eine Gartenschere mitzubringen.

Die Trockenheit im Sommer hat dem Wein nicht geschadet. Die Trauben sind zwar etwas kleiner aber gesund. Interessierte erhalten Informationen zum Weinbau. Außerdem werden die letzten Flaschen des Spitzenjahrgangs 2020 verkauft.

Für einen Imbiss ist ebenfalls gesorgt.

