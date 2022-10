Kreativ im Museum: Ferienspaß für Kinder

Ob erste Schritte auf der Showbühne oder internationale Leckereien: In den Herbstferien finden in Tempelhof-Schöneberg kreative Workshops für Kinder statt. Die Angebote sind kostenlos.

An verschiedenen Standorten der Museen Tempelhof-Schöneberg können sich Kinder von fünf bis 14 Jahren während der Herbstferien ausprobieren und womöglich neue Hobbys entdecken.

Singen, tanzen und Theater spielen können Kinder im Jugend Museum, Hauptstraße 40/42. Zusammen mit dem Theater X geht es bei dem Workshop „Show time“ auf die Bühne. Im Workshop „Museum der Zukunft“ können Mädchen und Jungen eigene Architekturideen entwerfen. Oder sie reisen mit Wunderkisten-Geschichten in die Vergangenheit und finden heraus, womit ihre Altersgenossen in Schöneberg vor 100 Jahren gespielt haben und wer damals im Museum wohnte.

Geheimnisse aus Licht und Schatten

Um Geheimnisse aus Licht und Schatten geht es bei den Workshops im Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43: von den Anfängen des Lichts im Herdfeuer bis hin zur Landebahnbefeuerung des Flughafens Tempelhof. Zum Schluss setzen die Kinder ihre Ideen mit einem eigenen Kunstwerk um.

Die Ferienangebote im Kindermuseum unterm Dach in der Alten Mälzerei in Lichtenrade, Steinstraße 41, drehen sich um das Thema Essen. Welche Leckereien gibt es bei einem türkischen Frühstück? Was ist eine Buchtel und welche Geschichten stecken hinter dieser Ofennudel? Es geht um Bräuche aus Äthiopien, Japan oder der Ukraine und darum, was Lebensmittel mit allen unseren Sinnen zu tun haben. Und es darf gewerkelt werden, z.B. eigenes Puzzle oder eine Laterne.

Kostenlose Workshops

Alle Workshops sind kostenlos. Einen Überblick über die einzelnen Angebote und die Anmeldungsmodalitäten gibt es online.

