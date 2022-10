Das Buch zur Serie: Die besten Badeseen rund um Berlin

In fünf Teilen entführten wir unsere Leser zu den schönsten Badeseen rund um Berlin. Jetzt verlosen wir dazu das Buch.

Planschen, Sandburgen bauen, sonnenbaden, mit einem Paddelboot auf Entdeckertoruen gehen oder sich beim Sonnenuntergang an der Strandbar gemütlich zurücklehnen: Das ist keine Werbung für den nächsten Karibikurlaub, sondern Realität an vielen Gewässern rund um Berlin.

In unser fünfteiligen Serie entführten wir Sie an einige der schönsten Badeseen im Berliner Umland. Wer noch mehr davon entdecken möchte, dem legen wir das Buch aus dem via reiseverlag (14,95 Euro, 168 Seiten) ans Herz. Mehr Informationen finden Sie online.

Text: Redaktion