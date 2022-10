Berliner Kreativmarkt lädt in die Arena

Oktober ist in diesem Jahr der Monat für Do-it-Yourself-Fans und kreative Bastelfreunde in Berlin: Vom 7. bis 9. Oktober öffnet die „BerlinKreativ“ in der Arena ihre Tore und lädt zum Stöbern, Einkaufen, Mitmachen oder zum kreativen Austausch ein.

An drei Tagen verwandelt sich die Arena so zum Treffpunkt rund um Handarbeit, Basteln und kreatives Gestalten. Mit dabei: mehr als 100 namhafte regionale und internationale Aussteller. Im Rahmen der BerlinKreativ findet auch die Kuchenmesse Berlin statt. In diesem Rahmen wird es auch einen großen Tortenwettbewerb, Workshops und eine Aktionsbühne mit prominenten Gästen, wie Patrick Dörner und Tobias Müller, geben.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet hat die Messe von 10 bis 18 Uhr (am Sonntag bis 17 Uhr). Der Eintritt an der Tageskasse beträgt für Erwachsene acht Euro. Kinder bis sieben Jahre haben sogar freien Eintritt.

