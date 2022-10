Auch in diesen Herbstferien können Berliner Schulkinder wieder schwimmen lernen. Vom 24. Oktober bis 4. November wird in kleinen Gruppen das Schwimmabzeichen nachgeholt. Heute startet die Anmeldephase.

Die Schwimm-Intensivkurse richten sich an Berliner Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse, die im Schwimmunterricht kein Seepferdchen oder Jugendschwimmabzeichen in Bronze erworben haben. Mit dem Bronzeabzeichen gelten Kinder als sichere Schwimmer und können innerhalb von 15 Minuten 200 Meter am Stück schwimmen.

-Anzeige-

Kurse für mehr als 2.000 Kinder

In den Herbsferien bieten zehn Berliner Schwimmvereine und der Berliner Schwimmverband in elf Bädern der Stadt Kurse für mehr als 2.200 Kinder an. Jeder Kurs geht über fünf Tage, pro Tag wird 45 Minuten geschwommen. An fünf Standorten gibt es zudem inklusive Kurse.

Die kostenlosen Kurse finden in der Schwimmhalle am Anton-Saefkow-Platz, im Kombibad Märkisches Viertel, in der Schwimmhalle Sewanstraße, in der Schwimmhalle Kaulsdorf, im Kombibad Seestraße, in der Schwimmhalle Finkensteinallee, in der Schwimmhalle Zingster Straße, im Kombibad Gropiusstadt, in der Schwimmhalle Allendeviertel, in der Schwimmhalle Fischerinsel und in der Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz statt.

Anmeldungen nimmt die Sportjugend im Landessportbund Berlin ab dem 4. Oktober, um 17 Uhr, unter https://www.schwimmkurse-sportjugend.de entgegen.

Text: red