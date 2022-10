Märkisches Viertel: Ribbeck-Haus unter neuer Trägerschaft wiedereröffnet

Unter neuer Trägerschaft der CHANCE – Bildung, Jugend und Sport BJS gGmbH wurde das Ribbeck-Haus der GESOBAU AG jetzt neu eröffnet.

Bereits seit 30 Jahren ist das Ribbeck-Haus als Mietertreffpunkt und Hobbythek der GESOBAU in Betrieb: Es wurde gebastelt, getöpfert, genäht, getanzt, gelernt, getauscht und viel gelacht.

Neue Chance

In den letzten Jahren fanden – wie in vielen ähnlichen Einrichtungen – immer weniger neue Gäste oder Ideen ihren Weg in den Treffpunkt. Hinzu kam zu Ende 2021 die Verabschiedung der langjährigen Betreuung des Ribbeck-Hauses in den Ruhestand.

Die GESOBAU sah in diesem Umbruch die Chance Neues zu wagen und konnte im Mai 2022 den Träger CHANCE BJS gGmbH als Kooperationspartner für das Ribbeck-Haus gewinnen.

Der neue Träger wird das Ribbeck-Haus weiterführen und als Anlaufstelle für Senioren erhalten, damit es allen Menschen, die Freude an Gemeinschaft, Aktivitäten oder Engagement haben, weiter in gewohnter Weise offensteht.

Gemeinsames Projekt

Gleichzeitig werden die Weichen neu gestellt. Etwa mit der Einführung neuer Bildungsangebote für Jung und Alt oder der Öffnung für neue kulturelle Angebote.

Der Anspruch ist hoch: Das Ribbeck-Haus soll Schnittstelle und Dachorganisation für Stadteil- und Gemeinschaftsaktivitäten im und für das Märkische Viertel sein. Es ist das erste gemeinsame Projekt von GESOBAU und CHANCE BJS gGmbH.

Gemeinsames Ziel sei es, hier einen Ort der Kultur, Nachbarschaft und Bildung zu etablieren, der mit seinem vielfältigen Angebot alle Anwohner anspricht, erklärte CHANCE-Geschäftsführer Harro Bräuniger.

Helene Böhm, Leitung Sozial- und Quartiersmanagement GESOBAU AG: „Mit dem Erhalt bewährter Angebote sowie der Ergänzung neuer Projekte möchten wir der Entwicklung des Märkischen Viertels Rechnung tragen und einen beliebten Treffpunkt erhalten und auch für Jung und Alt etwas Neues schaffen.“

Quelle: Gesobau