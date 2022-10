Zweiter Standort für das FamilienServiceBüro eröffnet

Bezirksstadtrat Oliver Gellert eröffnete jetzt offiziell das FamilienServiceBüro (FSB), das nun an zwei Standorten den Spandauer Familien Unterstützungsangebote anbietet.

Der neue Standort Klosterstraße 36 ergänzt das Angebot des FSB am Brunsbütteler Damm 75 um eine offene Sprechstunde.

Bezirksstadtrat der Abteilung Jugend und Gesundheit, Oliver Gellert: „Insbesondere durch die Ergänzung des bestehenden Angebots mit einer offenen Sprechzeit erhalten die Spandauer Familien einen leichten Zugang zum Beratungsangebot und können dieses flexibel wahrnehmen.“

Verschiedene Leistungen

Im Bezirk. so Gellert, erfülle das FSB als erste Anlaufstelle der Familien eine wertvolle Aufgabe. So informieren und beraten die Mitarbeitenden des FSB Familien bei Fragen zu Elterngeld, Kita oder ergänzenden Förderungen und Betreuung an Berliner Schulen sowie zum Unterhaltsvorschuss.

Mitarbeiter des FSB unterstützen die Spandauer Familien außerdem bei der Antragstellung der verschiedenen Leistungen und stehen für Fragen rund um die Familie zu Verfügung.

Während am Standort Klosterstraße die Spandauer Familien mit Kurzanliegen spontan vorsprechen können, erfolgt am Standort Brunsbütteler Damm nach vorheriger Terminvereinbarung eine ausführliche Beratung und Unterstützung.

Sprachliche Unterstützung

Zusätzlich gibt es hier das Angebot, dass jeden Freitag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr ukrainisch und russischsprachige Familien die Unterstützung der Integrationslotsen bei der Antragstellung in Anspruch nehmen können.

Die Einrichtung weiterer Sprechzeiten mit sprachlichen Unterstützungen wird anhand des Bedarfs der Spandauer Familien geprüft.

Eine weitere Kooperation startet ab 8. November mit der Familienkasse. Die Spandauer Familien können sich dann am Standort Brunsbütteler Damm jeden zweiten Dienstag im Monat durch Mitarbeiter der Familienkasse zu den Themen Kindergeld und Kinderzuschuss beraten lassen und ihre Anträge stellen.

Bei Fragen rund um die Familie oder in Konflikt- und Krisensituationen bietet das FamilienServiceBüro zudem eine soziale Erstberatung durch einen freien Träger an. Dieses Angebot ist kostenfrei, vertraulich und auf Wunsch anonym.

Sprechzeiten und Kontakt

Standort Brunsbütteler Damm 75

Persönliche Sprechzeiten mit Termin

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Donnerstag 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Standort Klosterstraße 36

Persönliche Sprechzeiten ohne Termin

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 09.00 Uhr- 12.00 Uhr

Donnerstag 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit unter (030) 90279-8300

Montag bis Freitag 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Montag bis Mittwoch 13.00 Uhr – 15.00 Uhr

Donnerstag 13.00 Uhr – 18.00 Uhr

oder per E-Mail an familienservicebuero@ba-spandau.berlin.de

Quelle: Bezirksamt