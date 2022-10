Traditionsbäckereien mit der „Goldenen Brezel“ geehrt

Die Spandauer Traditionsbäckereien Rösler und Zimmermann erhielten die „Goldene Brezel“ im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums der Bäcker-Innung.

Echtes Handwerk, lange Tradition – das gibt es vor allem in Spandau, wo Andreas Rösler bereits in vierter Generation richtig gute Brötchen backt. Er führt die älteste Bäckerei Berlins, gebacken wird alles selbst in der Falkenseer Chaussee.

Der Urgroßvater hatte vor fast 150 Jahren in Niederschlesien das Backen begonnen, seine Rezepte werden heute noch verwendet.

Verdiente Auszeichnung

Wolfgang Zimmermann, der mit viel Leidenschaft und Können seine Bäckerei und Konditorei führt, betreibt vier Filialen in Berliner Stadtgebiet. Sein Team backt noch sechs Mal am Tag und ist spezialisiert auf rein regionale Brotprodukte und feine Kuchen.

Die beiden Spandauer Bäcker sind zwei von 14, die die „Goldene Brezel“, dem Qualitätszertifikat des Bäcker- und Konditoren-Landesverbandes Berlin und Brandenburg e. V., in diesem Jahr bekommen haben.

„Eine für die Unternehmen und Teams verdiente Auszeichnung, die insbesondere das Handwerk in den Vordergrund stellt. Ein herausragendes Qualitätsmerkmal in Sachen Produktqualität, Kundenservice, Fachkompetenz, Hygiene und Ausbildung“, erklärte Bezirksbürgermeisterin Dr. Carola Brückner.

Enorme Herausforderungen

Sie gratulierte den Unternehmen und sichert Unterstützung zu: „Die Bäckereien stehen, wie viele andere auch, vor enormen Herausforderungen – unser international berühmtes Handwerk bedarf aller möglichen Unterstützung durch Politik, Verwaltung, Wirtschaft und jedes Einzelnen.“

Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und dem Team von Patrick Sellerie steht sie den Unternehmen zur Seite: „Wir beraten bei Fördermöglichkeiten, Flächenveränderungen, Fachkräftesuche, Energiewende und Digitalisierung – einfach bei allem, was Familien- und Traditionsunternehmen aktuell bewegt.“

Bäcker-Innung Berlin Informationen zur

Die Bäcker-Innung Berlin ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 60 selbständigen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern in Berlin mit rund 3.300 Mitarbeitern sowie 300 Auszubildenden. Als Verband vertritt die Bäcker-Innung Berlin die Interessen des Bäckerhandwerks sowohl regional als auch überregional gegenüber Kammern, Verbänden, Behörden, der Industrie, dem Handel und der Öffentlichkeit und ist zuständig für die Förderung, Überwachung und Prüfungsabnahme in der Berufsausbildung für Bäcker und Fachverkäufer im Bäckerhandwerk und für den Abschluss von Tarifverträgen. Daneben gehören die Betreuung, Beratung und Förderung der Mitgliedsbetriebe zu ihren wichtigsten Aufgaben. 2022 wird die Bäcker-Innung Berlin 750 Jahre alt. Sie ist damit der älteste Handwerksverband Berlins.

Quelle: Bezirksamt