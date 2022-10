Mobiles Bürgeramt in Hermsdorf wiedereröffnet

Das Mobile Bürgeramt im Dominikus-Krankenhaus der Caritas in Hermsdorf ist jetzt wieder aktiv.

Jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr gibt es die Möglichkeit, in neuen Räumlichkeiten die begehrten Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Große Terminnot

Die Freude ist groß, die Wege sind kurz! Durch die große Terminnot in den Bürgerämtern ist die Nachfrage nach Terminen auch in den Mobilen Bürgerämtern des Bezirks enorm.

Die Termine sind online über die Auswahl eines Standorts unter verfügbar.

Das mobile Angebot des Reinickendorfer Bürgeramts gibt es bereits seit dem Jahr 2008 unter anderem im Dominikus-Krankenhaus. Pro Jahr werden hier 2.400 Kunden bedient.

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es das Angebot zwei Jahre lang nicht. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Caritas wurde nun das Mobile Bürgeramt wiedereröffnet.

Wohnortnahes Angebot

Reinickendorf hat insgesamt vier Koffer, die alle technischen Geräte enthalten, die für einen Bürgeramtsarbeitsplatz vonnöten sind. Somit können in den mobilen Bürgerämtern alle Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, die auch ein stationäres Bürgeramt anbietet.

Bezirksstadträtin Emine Demirbüken-Wegner (CDU): „Hier in Hermsdorf nutzen viele ältere Menschen das wohnortnahe Angebot, da sie nicht mehr so mobil sind. So sieht bürgernahe Verwaltung aus – wir kommen zu Ihnen! An dieser Stelle gilt mein Dank im Besonderen den Mitarbeitenden des Bürgeramtes.“

Quelle: Bezirksamt