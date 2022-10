Neues urbanes Zentrum entsteht in Neu-Hohenschönhausen

Für das „Urbane Zentrum Neu-Hohenschönhausen“ zwischen Wustrower Straße und Bahngelände nördlich und südlich der Falkenberger Chaussee startet jetzt die nächste Phase.

Am 12. Oktober, 19.45, das Bezirksamt zur Auftaktveranstaltung der öffentlichen Beteiligung und Eröffnung der „Schaustelle“ in den Zirkus Cabuwazi in der Wartenberger Straße 175, ein.

Siegerentwürfe werden gezeigt

Bereits ab 18.30 Uhr können sich Interessierte im Vorzelt die Ausstellung mit den Siegerentwürfen des städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs zum Urbanen Zentrum Neu-Hohenschönhausen anschauen sowie Fragen und Hinweise zum Bebauungskonzept einbringen.

Im November 2021 war die Jury-Entscheidung zugunsten der Entwürfe der Planungsbüros „superwien urbanizm“ und „studio boden Landscape Architecture + Urban Design“ gefallen.

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke): „Die Pläne für das Urbane Zentrum Neu-Hohenschönhausen werden immer konkreter, nun geht es an die gemeinsame Ausgestaltung des Zentrums.“

Aktive Mitwirkung

Die Anwohner Hohenschönhausens seien herzlich eingeladen, sich über die Entwicklung zu informieren und ihre Vorstellungen einzubringen. Sie seien bei der Gestaltung ihres Zentrums gefragt. Die Schaustelle solle hierbei als Anlaufpunkt vor Ort mit Informationen versorgen und aktiv die Beteiligung begleiten.

Kevin Hönicke, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Bürgerdienste und Arbeit (SPD): „Ich freue mich auf die Eröffnung der Schaustelle und die Vorstellung der Entwürfe der beauftragten Planungsbüros. Alle Teilnehmenden sind zur aktiven Mitwirkung eingeladen und werden frühzeitig um ihre Hinweise und Anregungen zur weiteren Bearbeitung des Masterplans Urbanes Zentrum gebeten.“

Öffentliche Veranstaltungen

Die Schaustelle wird bis Ende 2024 als Anlaufstelle für Kommunikation und Partizipation zum Neubau des Stadtteilzentrums einschließlich eines Kultur-, Verwaltungs- und Bildungszentrums in Neu-Hohenschönhausen dienen.

In einem eigens eingerichteten Container auf dem Cabuwazi-Gelände werden dreimal pro Woche Ansprechpersonen vor Ort sein. Zudem wird es dort weitere öffentliche Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung geben.

Die Schaustelle wird aus dem Bund-Länder-Programm Nachhaltige Erneuerung gefördert und vom Büro slapa & die raumplaner umgesetzt.

Die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung ist ohne Anmeldung möglich und kostenfrei.

Quelle: Bezirksamt