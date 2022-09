Zwei neue Milieuschutzgebiete beschlossen

Die Bewohner der Gebiete „Badstraße” und „Müllerstraße Nord“ sollen bald mehr Schutz gegen Verdrängung und Luxussanierungen erhalten.

Dem waren vertiefende Untersuchungen in den beiden Gebieten „Badstraße“ mit rund 12.000 Einwohnern und „Müllerstraße Nord“ mit rund 16.600 Einwohnern vorausgegangen. Mit dem sozialen Erhaltungsrecht soll die Wohnbevölkerung in einem Erhaltungsgebiet vor Verdrängungsprozessen geschützt werden, also etwa vor Modernisierungsmaßnahmen und anschließenden Mieterhöhungen.

Mehr Schutz für Mieter

Die Gutachter kamen zu dem Schluss, dass aufgrund der Dynamik auf dem Wohnungsmarkt, ebensolche Verdrängungsprozesse in beiden Gebieten wahrscheinlich sind. Bezirksstadtrat Ephraim Gothe: „Mit den beiden neuen Erhaltungsverordnungen gibt es nunmehr insgesamt 14 soziale Erhaltungsgebiete im Bezirk Mitte. So können wir die Menschen im Bezirk Mitte noch besser vor Verdrängung schützen“.

